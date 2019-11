Julie Van Bogaert van PIVA behaalt met ‘Asian Gold’-ijs zilver op Junior Gelato Chef Annelin Marien

21 november 2019

13u13 0 Antwerpen Gisteren heeft Julie Van Bogaert (19) van PIVA Antwerpen een mooie tweede plaats kunnen verzilveren tijdens Junior Gelato Chef 2019 in Horeca Expo in Gent. VTI Spijker uit Hoogstraten kroonde zich tot winnaar met stoofperenijs met cashew, Julie's ‘Asian Gold’-ijs keerde met zilver huiswaarts. “Ik heb bewust voor een speciale smaak gekozen, op zo’n wedstrijd moet je niet met chocolade-ijs afkomen”, aldus Julie.

IJsmachineproducent Carpigiani Ambachtelijk Benelux uit Pulderbos organiseerde dit jaar voor de tweede keer de wedstrijd ‘Junior Gelato Chef’. De wedstrijd werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd als alternatief voor het Belgisch kampioenschap voor professionelen, zodat ook studenten kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben. Een dertigtal studenten van verschillende koksscholen uit het land ging gisteren de strijd aan met hun zelfgemaakte ijs. De opdracht: ter plaatse binnen de 30 minuten zes liter ijs voorbereiden, met één eigen smaak, decoratie en garnering. De professionele jury beoordeelde het ijs op smaak, creativiteit en presentatie.

Kefir, limoen en cassis

Het duo Lotte Van Ginneken (18) en Siem Roza (19) van VTI Spijker (Hoogstraten) kroonde zich tot Junior Gelato Chef 2019. De twee haalden het met een eigen creatie, het bijzondere ‘stoofperen-ijsje met cashewnoten’. Zij volgen de winnares van vorig jaar op, Jana Jansen uit Balen: zij werd de allereerste Junior Kampioen ‘ijs bereiden’ met haar eigen creatie pecan-caramelijs. Maar ook Antwerpen kon een plek op het podium veroveren: de negentienjarige Julie Van Bogaert creëerde haar eigen ijs ‘Asian Gold’, een combinatie van kefir, limoenblad en cassis.

Mijn droom is om een eigen chocolatier te openen, maar voor de ervaring wilde ik graag eens meedoen aan een ijswedstrijd. Julie Van Bogaert

Julie, afkomstig uit Hamme, zit in haar zevende jaar Chocoladebereiding van PIVA, maar krijgt ook vakken ijsbereiding, suiker en patisserie. Ze stond vroeger altijd graag te kokerellen met haar mama in de keuken, en toen ze naar een opendeurdag van PIVA ging, was ze meteen verkocht voor de opleiding. “Mijn droom is om een eigen chocolatier te openen, maar ik wilde ook graag eens meedoen aan een ijswedstrijd, voor de ervaring. Eigenlijk wilde ik vooral eens zien hoever ik sta tegenover leerlingen van andere scholen, met de instelling ‘deelnemen is belangrijker dan winnen. Als ik zag wat de andere deelnemers hadden gemaakt, had ik niet verwacht dat ik op het podium zou staan!”

Julie koos bewust voor een speciale smaak. “Op zo’n wedstrijd moet je niet met chocolade-ijs afkomen!”, zegt ze. “Nog twee andere leerlingen van PIVA waren er ook bij, met yoghurt-aardbei-ijs en gerookte melkijs. Ook bijzondere smaken, maar de jury vond Asian Gold de lekkerste.” Julie wint een cursus ijsbereiding voor 10 personen van Carpigiani.