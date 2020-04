Juf Joelie (30) en collega’s Antwerpse basis- en kleuterschool: “Lesgeven in juli? Geen probleem!” Jan Aelberts

19 april 2020

16u59 198 Antwerpen “Wat hebben we gewerkt en gepuzzeld om onze leerlingen alles te geven wat ze nodig hebben. En ja, we gaan door totdat de lockdown voorbij is. Ook als dat betekent dat we in juli les moeten geven.” Juf Joelie Kemland (30) blijft samen met alle leerkrachten en personeel van kleuter- en basisschool ‘3Hoek’ uit Ekeren goedgeluimd knokken voor haar leerlingen. “We willen duidelijk maken dat heel wat leerkrachten het beste van zichzelf blijven geven, óók in coronatijden, nét nu, zonder klagen.”



Want er werd wat gemord binnen én op het onderwijs de jongste dagen. Zo schreef een bezorgde juf een veel gedeelde open brief aan onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Niks van dat alles bij de ‘3Hoek’ uit Ekeren. “Op onze school zijn we met dertig leerkrachten en personeel al twee weken geleden begonnen met de voorbereidingen - we gingen er toen al van uit dat de lockdown zou verlengd worden - zodat onze leerlingen kunnen leren wat ze moeten leren”, zegt Joelie, juf in een eerste leerjaar met 25 leerlingen. “We hebben videolessen opgenomen en een website opgestart waar we superfier op zijn. Daar kunnen de kinderen de lessen volgen op elk moment van de dag. Belangrijk, want grote gezinnen moeten hun iPad of laptop vaak delen. Zelfs onze LO-leerkracht heeft voor een dagelijks kwartiertje beweging gezorgd. Van op afstand, natuurlijk. Ouders die het moeilijk hebben hun kinderen te begeleiden, kunnen ons altijd bellen zodat we ook hen kunnen helpen. Dat gebeurt ook al sinds de lockdown. Bijna dagelijk krijgen we telefoontjes van ouders.”

Les in juli

Optimisme troef dus bij de ‘3Hoek’. Toch is er ook begrip voor die leerkrachten die meer moeite hebben met de zogenaamde preteaching en het eventuele inleveren van vakantiedagen. “Dat het niet voor iedereen even makkelijk is, dat spreekt voor zich", zegt Joelie. “Toch zien ook die leerkrachten die hier in het begin meer moeite mee hadden dan ik er ondertussen de voordelen van in. We hebben hard gewerkt en gepuzzeld om onze leerlingen alles te geven wat ze nodig hebben en willen dat ook blijven doen zolang het nodig is. Als dat betekent dat we daarom ook in juli nog les moeten geven, dan is dat zo.”

Of er ook ‘examens’, of toetsen komen aan het einde van het jaar? “Voor het eerste leerjaar is dat minder belangrijk. We doen heel veel herhalingslesjes en kunnen daaruit perfect afleiden of onze leerlingen mee zijn. Voor de zesdejaars is dat natuurlijk iets anders. Zij moeten volgend schooljaar wel klaar zijn voor het middelbaar en zullen daar dan ook, desnoods ook van op afstand, op getest moeten worden. Niks is onmogelijk.”

