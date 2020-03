Juan Lozano wordt Beerschot-ambassadeur Philippe Truyts

05 maart 2020

20u16 0 Antwerpen Juan Lozano (64), in de jaren ’70 de tovenaar van het Kiel, wordt Beerschot-ambassadeur. Begin dit jaar kregen ook De Strangers al die eretitel.

We moeten wel niet verwachten dat Juan Lozano, die in het Spaanse Marbella woont, regelmatig op het Kiel te zien zal zijn. “Hij blijft liever op de achtergrond en wou enkel ambassadeur worden toen ik beloofde dat de eretitel hem niet met allerlei verplichtingen opzadelt”, zegt Bob Merckx, de oud-cafébaas van De Post op de Groenplaats die na zijn pensioen naar Spanje verhuisde.

Coppens

Merckx werd door het bestuur van Beerschot uitgestuurd om Lozano te overtuigen. “Nu Rik Coppens er niet meer is, is Juan nog de enige echte grootheid uit onze Beerschot-geschiedenis. Na enkele dagen bedenktijd heeft hij toegehapt.”

Geniaal

Juan Lozano drukte tussen 1973 en 1979 zijn stempel op Beerschot. Zijn geniale dribbels, passes en goals deden hem uitgroeien tot een van de beste voetballers van het land. In 1979 nam hij afscheid van het Kiel met bekerwinst tegen Club Brugge. Na een Amerikaans avontuur maakte hij in de jaren ’80 furore bij Anderlecht en pakte hij met de Brusselaars de UEFA-cup in 1983.

De Belgische nationaliteit kreeg de in Spanje geboren Lozano echter nooit, wat beroering veroorzaakte in de aanloop naar het WK Voetbal in Spanje in 1982. Daardoor kon hij nooit uitkomen voor de Rode Duivels.