Journalist en theatermaker Bert Verhoye overleden Philippe Truyts

28 augustus 2019

20u50 0 Antwerpen Bert Verhoye, bijna 40 jaar lang journalist bij deze krant en oprichter van het satirisch theatergezelschap De Zwarte Komedie, is overleden. Hij werd 74. Voor vele lezers blijft hij de man van de rubriek Minimaal. In zijn theater in de Leguit in Antwerpen lanceerde hij bekende acteurs, muzikanten en schrijvers: onder meer Tom Lanoye, Guido Belcanto, Loes Van den Heuvel, Ingeborg Sergeant en Mitta Van der Maat. Toen Verhoye zijn bobtail Boris tot theaterdirecteur had benoemd, stond zelfs CNN voor de deur.

Bert Verhoye had West-Vlaamse roots. Op zijn zeventiende ruilde hij Tielt voor Brussel. Hij ging er studeren aan het RITCS. Op zijn twintigste won hij het humorfestival in Heist. Na zijn studies stapte Verhoye in de journalistiek. Maar hij wou veel meer uit het leven puren. Hij maakte ook radio, creëerde theaterstukken en gaf les. “Soms schreef ik stukken op het stuur, terwijl ik van Antwerpen naar Kortrijk reed”, vertelde hij vier jaar geleden nog in onze krant.

Verhoye ontpopte zich bij De Nieuwe Gazet ook tot een gevreesd theaterrecensent en hij volgde vele buitenlandse festivals. In 1980 volgde de oprichting van De Zwarte Komedie. Decennialang zou het gezellige theater in de Leguit – toen nog midden in de hoerenbuurt – vlijmscherp politiek en religie fileren. Tot het doek vier jaar geleden viel. Niemand met enige macht was veilig voor de briljante pen van Verhoye, die liefst zeventig stukken schreef.

Hond wordt directeur

In 1992 zette hij de politiek te kijk door zijn hond Boris aan te stellen als directeur van De Zwarte Komedie. Verhoyes manier om af te rekenen met een Vlaams decreet dat elk gezelschap verplichtte om een directeur te hebben, terwijl dat financieel niet evident was. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 haalde Boris met zijn ‘partij van de hond’ 1.152 stemmen. Hij maakte indruk met een 69-puntenprogramma, een toespeling op het 70-puntenprogramma van het toenmalige Vlaams Blok. Verhoye had een bloedhekel aan alles wat extreemrechts was. In de jaren ’70 pleegde de later verboden militie VMO zelfs een bomaanslag tegen de opvoering van het stuk Verschaeve.

Na een hartoperatie trok de zachtmoedige Verhoye zich terug in de Ardennen. Hij vond er rust en inspiratie voor het boek ‘Vijf jaar in de Ardennen’, uitgebracht in 2013, met een hoofdrol voor zijn sint-bernardshond Belle van Bellefontaine. Zijn gezondheid liet hem vaak in de steek, maar dankzij een nieuwe, prachtige liefde beleefde hij in het grensdorpje Le Mesnil nog mooie jaren. Tot zijn vermoeide hart het dan toch opgaf.