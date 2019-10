Jongeren zijn flik voor één dag (en schenken loon aan goede doel) BJS

17 oktober 2019

18u13 0 Antwerpen Vijf jongeren mochten donderdag aan den lijve ondervinden hoe een dag als politieman- of vrouw eruitziet bij Politie Antwerpen. Aanleiding was de YOUCA Action Day, een initiatief waarbij leerlingen de schoolbanken inruilen voor een ‘echte’ job. Met het loon dat ze verdienen steunen ze jongerenprojecten in Guinee én België.

Elise, bijna 17 jaar, mocht mee met collega’s Simon en Joni van het wijkteam Centrum. “Vanmorgen betrapten we tijdens het patrouilleren twee mensen die verkeerd geparkeerd stonden op het trottoir”, vertelt Elise. “Die interventie verliep totaal anders dan ik had gedacht. Ik wist bijvoorbeeld niet dat er bepaalde technieken bestaan om het voertuig te benaderen. We zijn ook naar de schietstand geweest. Dat was superleuk, zoiets maak je niet elke dag mee! Ik ken iemand die hier werkt en hoorde vaak verhalen over de leuke teamsfeer. Het is supertof dat ik nu zelf eens ervaren heb hoe het is om bij Politie Antwerpen te werken.”