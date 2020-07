Jongeren van Samen op Straat gaan op kamp: Jinnih Beels zwaait hen uit Annelin Marien

11 juli 2020

18u01 0 Antwerpen Vandaag vertrokken de jongeren van Samen op Straat op kamp. Een 25-tal jongeren uit kwetsbare situaties zullen tijdens een driedaagse in Haus-Stockem in de Ardennen de coronacrisis even achter zich kunnen laten. Schepen van Jeugd Jinnih Beels (SP.A) kwam hen uitwuiven.



Om 14 uur vertrokken ze, de jongeren van jeugdorganisatie Samen op Straat: dat werd dus even Samen op Kamp, want ze gaan drie dagen naar de Ardennen. Schepen Beels kwam hen uitwuiven. “Het gaat om jongeren van 15-17 jaar met een behoorlijke bagage, die het zeker tijdens de coronaperiode erg moeilijk hebben gehad”, aldus Beels. “Zo moesten ze tijdens de ‘lockdown’ ook thuisblijven met hun gezin in dikwijls kleine appartementen of woningen. De jeugdopbouwwerkers en vrijwilligers van Samen op Straat zijn erin geslaagd hen te betrekken in hun werking en nemen de jongeren mee op driedaagse in Haus-Stockem in de Ardennen. Enerzijds om hen de kans te bieden er even tussenuit te zijn en een leuke vakantie te beleven, er staan dan ook tal van leuke activiteiten op de planning. Maar anderzijds ook om na te gaan hoe de jongeren de afgelopen periode hebben doorgemaakt via gespreksessies.”