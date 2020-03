Jongeren rijden met hoge snelheid en onder invloed van lachgas door stad: “Vier grote flessen in beslag genomen” Jan Aelberts

16 maart 2020

13u19 4 Antwerpen De politie heeft vijf jongeren tegengehouden die rondreden onder invloed van lachgas. Ze kregen een pv en de flessen lachgas werden in beslag genomen.

Een interventiepatrouille merkte zondagnacht een wagen op die met hoge snelheid rondreed in de omgeving van de Dokter Van de Perrelei in Antwerpen. De wagen werd aan de kant gezet. In het voertuig werden vier grote flessen lachgas aangetroffen. De vijf inzittenden - tussen 16 en 21 jaar oud - vertoonden tekenen van lachgasgebruik. De flessen werden in beslag genomen en er werd een proces-verbaal opgemaakt.