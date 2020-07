Jongeren overvallen fraudeur bij hem thuis om buit van 50.000 euro te stelen Patrick Lefelon

02 juli 2020

15u43 0 Antwerpen Het openbaar ministerie heeft donderdag celstraffen tot vier jaar gevorderd voor drie jonge kerels die eerder dit jaar een home invasion pleegden in de Antwerpse wijk Seefhoek. Ze hadden het gemunt op het geld dat de zoon des huizes met internetfraude zou verdiend hebben. Nog voor ze hun slag konden slaan, stond de politie al op de stoep.

Op 1 april werd er rond 2 uur ‘s nachts aangebeld bij een appartement in de Lange Van Sterbeeckstraat. Toen de 16-jarige zoon open deed, zag hij een gemaskerde man die gewapend was met een mes. Achter hem stonden nog drie mannen.

De overvallers vroegen naar geld en bedreigden de jongen met een mes. Toen zijn 64-jarige vader wilde tussenkomen, trok een van de daders een alarmpistool. De vader wilde het wapen afpakken en raakte daarbij lichtgewond.

Beseffen jullie dan niet hoe traumatiserend het voor de slachtoffers is om thuis overvallen te worden? Dit is bittere ernst, geen spelletje op de Playstation Rechter

De daders, die ook nog een beitel en hamer bij zich hadden, trokken daarna naar de slaapkamer van zijn 22-jarige zoon en eisten opnieuw geld. Ook hij kreeg klappen. Terwijl ze zijn kamer aan het doorzoeken waren, kwam de politie ter plaatse. De zoon van 16 had kans gezien om nog snel de hulpdiensten te verwittigden.

Jeugdrechter

Reda E.K. werd samen met twee minderjarigen opgepakt. Najeb A. en Ali F., die het vluchtvoertuig bestuurde, konden later gevat worden. De drie beklaagden legden bekentenissen af. Najeb A. had gehoord dat de 22-jarige zoon 50.000 euro verdiend had met informaticafraude (waar een afzonderlijk onderzoek naar loopt). Hij was samen met een minderjarige op het idee gekomen om hem te overvallen en wist ook de drie anderen warm te maken voor het plan. Ze spraken af om de buit door vijf te delen.

De twee minderjarigen werden ter beschikking gesteld van de jeugdrechter. Het openbaar ministerie vorderde voor initiatiefnemer Najeb A. vier jaar cel en voor Reda E.K. en Ali F. veertig maanden. Ze beschikken nog alle drie over een quasi blanco strafblad.

“Ik vind het erg verontrustend dat drie jongemannen zonder enige voorgaanden ineens overgaan tot een homejacking. Beseffen jullie dan niet hoe traumatiserend het voor de slachtoffers is om thuis overvallen te worden? Dit is bittere ernst, geen spelletje op de Playstation”, sprak de rechter hen vermanend toe.

Vonnis volgt op 14 juli.