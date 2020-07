Jongeren op betoging na dood Akram (29): “Zou politie een blanke ook met zoveel geweld aanpakken?”

Antwerpen

Zo’n driehonderd jongeren hebben dinsdagmiddag in hartje Antwerpen geprobeerd om te betogen naar aanleiding van de dood van Abderrahman “Akram” Kadri (29) na diens arrestatie zondag. De politie was massaal aanwezig en stuurde de actievoerders wandelen. Hoewel het protest verboden was door de stad, gingen onder meer de zussen Alma en Flo Kussé zelfverzekerd door met hun actie. Wij vroegen hen waarom het zo nodig was om te betogen.