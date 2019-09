Jongeren maken enorme mestkever met afval uit Schelde Jan Aelberts

01 september 2019

11u16 0 Antwerpen Een groep enthousiaste jongeren maakte afgelopen week een kunstwerk op Stormkop, de voormalige scheepswerf op de droogdokkensite. Van bergen afval werd een enorme, kleurrijke mestkever gemaakt. “Hoe je uit afval iets nieuws kunt maken. Dat is… wauw”, zegt deelneemster Tia Verswijvelen.

Het werk van de internationale streetartist Feoflip stond afgelopen week centraal. Feoflip is al twintig jaar actief als kunstenaar en maakt zijn wek met wat hij tegenkomt op straat. Zijn vindingrijkheid wil hij nu doorgeven aan een nieuwe generatie kunstenaars.

Vol enthousiasme en inspiratie gingen de jongeren het afval te lijf. Er werd gekozen voor een grote, kleurrijke mestkever, zelf ook een afvalverwerker.

“Mestkevers zijn beestjes die dingen verzamelen en grote mestballen produceren”, zegt Rune Wouters. “Bij ons zijn het kevers die afval opruimen en samenbrengen in grote afvalballen.”

En de kever zelf, die bestaat natuurlijk ook volledig uit afval. “We hebben verschillende soorten afval gebruikt”, vertelt kunstenaar Rose van Bergen. “Het schild van de kever is een oude reiskoffer. Die heeft iemand onderweg naar hier gevonden in een container. We zijn ook naar de Scheldebocht gegaan, daar hebben we plastic en buizen opgevist om te gebruiken voor de poten.”

“Ik vond de masterclass heel leerrijk”, zegt Tia Verswijvelen. “Ik heb leren cirkelzagen, leren boren. Hoe je uit afval iets nieuws kunt maken. Dat is... wauw.”