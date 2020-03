Jongeren kruipen onder invloed van lachgas achter stuur: meermaals grote hoeveelheden in beslag genomen Sander Bral

09 maart 2020

Het politiewijkteam van Stuivenberg merkte tijdens een patrouille een voertuig op aan het Lobroekdok. De vier inzittenden bleken allemaal onder invloed van lachgas, inclusief de chauffeur. De aanwezige flessen werden meteen in beslag genomen en de gebruikers kregen een boete. Omdat rondom het voertuig ook lege ballonnen lagen, kregen de jongeren ook een boete voor sluikstort.

Er werd ook een voertuig opgemerkt dat gevaarlijk rijgedrag vertoonde. De bestuurder bleek slechts zeventien jaar, maar was er toch al in geslaagd een rijverbod op te lopen. In zijn voertuig werd een grote fles lachgas en een verboden wapenstok aangetroffen. Beide werden in beslag genomen.

Zaterdagochtend belde een getuige de politie omdat iemand zich tegen een paaltje had ‘geparkeerd’ in de Engelselei. Desondanks ging de bestuurder vrolijk door met het gebruiken van lachgas achter het stuur. Bij aankomst van de politie werd zijn fles in beslag genomen en moest de bestuurder iemand vinden om zijn voertuig te verplaatsen.

Vrijdagavond controleerde de wijkwerking van de regio Oost dan weer een voertuig waarin maar liefst zes flessen lachgas aangetroffen werden. Het voertuig was bovendien niet geldig verzekerd en werd getakeld. Tijdens de controleactie werden ook twee geseinde personen aangetroffen en 72 verkeersboetes uitgeschreven.