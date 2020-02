Jongeren kapen FOMU tijdens Nightwatch Museum Take Over ADA

20 februari 2020

13u08 0 Antwerpen Op vrijdag 28 februari is het Nightwatch in het FOMU. Dan wordt het Fotomuseum overgenomen door jonge makers boordevol talent. Fotografen, beeldende kunstenaars, performers, muzikanten en dichters kapen het museum met hun artistieke creaties.

In 2019 lanceerde het FOMU een open call. Uit tientallen inzendingen selecteerde het museum 15 beloftevolle makers om van nul nieuw werk te creëren. De deelnemende jongeren worden tijdens de maand februari intensief artistiek gecoacht door Kelly Fober, Elli Fernandes en Lola Boris. Het eindresultaat van dit proces kan je een heel weekend lang bewonderen tijdens Nightwatch. De performances vinden enkel op vrijdagavond plaats.

De organisatie van Nightwatch is in handen van een ploeg Young Entrepreneurs. Het project wordt van A tot Z uitgewerkt door een 5 koppig team: Jaspe Azabe Habarurema, Eloi Nsanzabandi, Lori Verhoeven, Zoë Mushdi en Karl Kana.

Nightwatch is een project van het FOMU. Met het Nightwatch Young Entrepreneurs-programma wil het FOMU experimenteren met nieuwe manieren van samenwerken en co-creëren. Nightwatch is een museumbreed project waarbij de Young Entrepreneurs en het FOMU hun expertise delen om het traject en de Museum Take Over uit te werken.