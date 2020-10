Jongeren bouwen eigen Droomhut op site Spoor Oost ADA

13 oktober 2020

13u52 0 Antwerpen Meer dan een jaar bouwden jongeren in samenwerking met jongerenorganisaties aan hun Meer dan een jaar bouwden jongeren in samenwerking met jongerenorganisaties aan hun Droomhut op de site van Spoor Oost . Nu is die (zo goed als) volledig klaar. De droomhut moet een plek worden waar jongeren in dialoog kunnen gaan met politici, stadsmakers en kunstenaars maar waar er ook gesproken kan worden over hun toekomstdromen.

Het project J100 van onder andere JES vzw bouwde ongeveer een jaar aan de Droomhut op Spoor Oost. Samen met Atelier Recup bouwden jongeren hun eigen plek in de stad waar ze in de toekomst zullen samenkomen om er te praten over over toekomstbeelden maar ook om er in gesprek te gaan met beleidsmakers.

Dankzij de Droomhut hebben die jongeren nu een extra plek om samen te komen, coronaproof natuurlijk. Er zullen debatten georganiseerd worden, droomsessies, en debatten over thema’s als onderwijs, justitie, arbeid maar ook klimaat en werkgelegenheid.

De Droomhut is zo goed als helemaal klaar, enkel het dak moet nog afgewerkt worden. Tot die tijd kan de Droomhut nog niet gebruikt worden. Om die laatste hand te leggen aan het dak, startte J100 een crowdfunding. Wil je zelf je steentje bijdragen aan het project, dan kan dat via volgende link www.growfunding.be/droomhut.