Jongere zonder rijbewijs in gestolen auto met voorraad cocaïne klemgereden Patrick Lefelon

27 juli 2020

11u27 2 Antwerpen Een 17-jarige chauffeur is door de politie Antwerpen gearresteerd toen hij zonder rijbewijs in een gestolen auto rondreed. Hij had ook 15 dosissen cocaïne op zak.

De achtervolging begon toen een ANPR-camera in de omgeving van de E19 de nummerplaat herkende van een gestolen auto. Een patrouille kamde de omgeving uit maar vond de auto niet onmiddellijk.

Tot een andere ANPR-camera een nieuwe melding gaf in de omgeving van de Binnensingel te Berchem. Een patrouille merkte het voertuig op de Binnensingel. De bestuurder versnelde bij het zien van de politiewagen en reed aan hoge snelheid richting Borsbeeksebrug.

De patrouille kon hem achtervolgen richting Diksmuidelaan. Uiteindelijke raakte het vluchtende voertuig een wagen in de Jupiterstraat, waarop de bestuurder te voet verder vluchtte. Deze kon ter hoogte van het Ringfietspad gevat worden.

De 17-jarige was uiteraard niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Hij had wel 15 dosissen cocaïne op zak. Bovendien was hij al ruim gekend bij de politie voor eerdere feiten. De gestolen wagen werd mee in beslag genomen. De jonge kerel werd gearresteerd en moest zich opnieuw bij de jeugdrechter verantwoorden. Hij werd in een gesloten instelling geplaatst.

Meer over Antwerpen

Berchem

Binnensingel

Borsbeeksebrug

Diksmuidelaan

E19

Jupiterstraat

Ringfietspad