Jongens van twaalf en dertien naar gesloten instelling na gewapende overvallen



CVDP

22 augustus 2020

09u02

Bron: Belga 16 Antwerpen De jeugdrechter in Antwerpen heeft twee jongens van amper twaalf en dertien jaar in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Ze zouden samen met een kompaan van achttien jaar een vijftal overvallen hebben gepleegd, gewapend met een machete en een taser. Dat berichten de kranten van Mediahuis zaterdag.

De jongeren werden opgepakt in verband met een reeks brutale overvallen in Merksem eerder deze maand. “Heel uitzonderlijk is dit. Gemiddeld hebben we één keer per jaar te doen met zulke jonge verdachten. Nu dus twee in een zaak”, zegt parketwoordvoerster Caroline Vanderstokker. “De jongens zijn voor drie maanden geplaatst.” Ze zitten elk in een andere gesloten instelling.

“Volgens de wet mogen we mensen pas opsluiten vanaf de leeftijd van veertien. Er zijn echter twee uitzonderingen: als de verdachte het leven en de gezondheid van zijn slachtoffers in gevaar brengt, en als de verdachte levensgevaarlijk gedrag vertoont. Beide uitzonderingen gaan op voor deze jongeren.”