Jongen (17) rijdt met gierende banden voorbij pleintje met kindjes: voorlopig rijbewijs ingetrokken en auto kwijt Sander Bral

13 juli 2020

10u50 4 Antwerpen Wijkteams van de lokale politie trokken dit weekend op pad om verschillende vormen van overlast zoals sluikstort en drugs te bestrijden.

De frappantste vaststelling deed het wijkteam van de Unolaan ter hoogte van het Van Deynseplein. Er waren op zaterdag heel wat kinderen en jongeren aanwezig om te genieten van de zon toen een voertuig met hoge snelheid uit de Van Dornestraat kwam gereden en met gierende banden de Van Deynsestraat inreed. Het wijkteam kon het voertuig enkele straten verder staande houden.

De bestuurder was zeventien jaar en beschikte uiteraard slechts over een voorlopig rijbewijs. Gezien het levensgevaarlijk rijgedrag van de man werd zijn wagen in beslag genomen en werd zijn rijbewijs meteen ingetrokken. Het wijkteam nam tijdens dezelfde controleactie ook nog cannabis in beslag bij twee personen in het Rivierenhof.

Café verzegeld

In Berchem sloot het wijkteam een café dat voor heel wat overlast zorgde in de De Villegasstraat. Er werden rondom het café regelmatig drugs gebruikt en de uitbaatster schonk sterke drank zonder vergunning. De zaak werd voorlopig verzegeld.

Het wijkteam van de Stuivenbergwijk nam bij vijf personen drugs in beslag tijdens een gelijkaardige controle. Twee sluikstorters kregen ook een boete, alsook drie wildplassers in Park Spoor Noord. Twee gecontroleerde personen bleken geseind te staan.

Het wijkteam van de Junostraat schreef 21 parkeer- en verkeersboetes uit in hun werkgebied.

In Hoboken tot slot nam het wijkteam bij zes personen gebruikershoeveelheden drugs in beslag. Er werd een vlindermes in beslag genomen en een geseinde minderjarige gevat. Vijf koeriers werden gecontroleerd, drie van hen waren niet in orde met hun arbeidstijd en aanmelding.