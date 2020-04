Exclusief voor abonnees Jongen (16) in levensgevaar na steekpartij op De Keyserlei Redactie

30 april 2020

Een jongeman van 16 jaar geraakte woensdagavond zwaargewond bij een steekpartij op de De Keyserlei in Antwerpen. "Om 18.20 uur kregen we een melding binnen dat er iemand was neergestoken in het ondergrondse premetrostation aan de Mediamarkt op De Keyserlei. De dader was al weggevlucht", vertelt Wouter Bruyns van Politiezone Antwerpen. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De politie controleerde de omgeving en verwittigde ook andere politiezones. Over de context en omstandigheden van het incident kan de politie niks vertellen omdat ze deel uitmaken van het onderzoek.