Jongen (15) krijgt GAS-boete nadat hij trui in brand heeft gestoken CVDP

12 oktober 2020

18u13 0 Antwerpen Het wijkteam van de Unolaan heeft zaterdag een actie gehouden tegen algemene overlast in Deurne Noord. Er werden verschillende overtredingen vastgesteld.

Tijdens de actie zagen de agenten via een cameranetwerk hoe een jongen van 15 jaar een trui aan een afsluiting in brand stak met een aansteker. De politie nam de jongeman mee naar het kantoor waar zijn ouders hem konden ophalen en een GAS-boete in ontvangst namen.

Tijdens het toezicht werd ook een groepje jongeren gecontroleerd waarbij één iemand in het bezit was van cannabis. Er volgde een onmiddellijke minnelijke schikking van 75 euro en de drugs werden in beslag genomen. Daarnaast troffen de agenten een persoon aan die geseind stond voor vrijheidsbeneming. Hij kon na verhoor beschikken. De politie stelde tot slot verschillende verkeersovertredingen vast. Er werd iemand betrapt die aan het sluikstorten was en een spuwer mag zich aan een GAS-boete verwachten.