Jongeman (20) met cocaïne op zak vlucht weg van politie met gestolen elektrische fiets

12 januari 2020

Het politiewijkteam van de Stuivenbergwijk hield in de nacht van zaterdag op zondag toezicht in hun wijk. Toen ze in het midden van de nacht een jonge fietser op een elektrische fiets zagen in de Kerkstraat besloten ze de man te controleren, omdat het wijkteam regelmatig meldingen ontvangt over gestolen elektrische fietsen.

De fietser probeerde de politiepatrouille aanvankelijk te negeren en trachtte de politie af te schudden. Hij slalomde tussen het straatmeubilair, reed aan hoge snelheid over enkele kruispunten en probeerde via de stoep aan de politie te ontsnappen. Uiteindelijk kwam hij bij één van zijn manoeuvres ten val. Hij liet de fiets achter om te voet verder te vluchten, maar kon snel gevat worden in de Generaal Eisenhouwerlei.

De fiets bleek geseind als gestolen en zal aan de eigenaar worden teruggegeven, de twintigjarige verdachte beweerde de dure elektrische fiets voor honderd euro te hebben aangekocht. De jongeman bleek echter ook in het bezit van cocaïne en had een opmerkelijke hoeveelheid cash geld op zak. Hij zal zich moeten verantwoorden voor de verkeersinbreuken, de heling van een gestolen fiets en de mogelijke drugshandel.