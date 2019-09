Jongedame (17) gewond bij aanrijding Sander Bral

03 september 2019

11u53 0

Aan de Boomsesteenweg op het Kiel is maandagmiddag, ter hoogte van Stedelijk Lyceum Olympiade, een zeventienjarig meisje gewond geraakt bij een aanrijding. Het slachtoffer stak de straat over toen ze werd aangereden door een wagen die noordwaarts reed. De jongedame kwam ten val en raakte gewond aan de schouder. Volgens getuigen reed de veertigjarige bestuurder van de wagen niet te snel. Vermoedelijk hadden de vrouw en de bestuurder elkaar niet of te laat opgemerkt en kon een aanrijding niet meer vermeden worden.