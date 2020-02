Jonge winkeldieven verwonden inspecteur bij arrestatie Sander Bral

14u45 0 Antwerpen Een zestal jongeren is woensdagavond rond negen uur een winkel aan de Oudemansstraat in het stadscentrum binnengegaan. Ze namen enkele zakjes snoep uit de rekken en vertrokken daarna zonder te betalen. Om buiten te geraken, duwden ze de uitbater van de zaak opzij. Het groepje vluchtte weg in de richting van de Veemarkt. In de radiokamer startte meteen een zoekactie met de camera’s.

Ook op het terrein kwamen de nodige politieploegen ter plaatse voor de vaststellingen en nazicht in de omgeving. In de Hofstraat, op de hoek met de Wisselstraat, trof de politie een groepje jongeren aan. Ze voldeden aan de beschrijving die eerder gegeven werd. Toen de jongeren de politie in de gaten kregen, liepen ze met z’n allen verschillende richtingen uit. De politie kon drie jongeren vatten. De uitbater van de winkel raakte niet gewond. De jongeren gaven zich niet meteen gewonnen, waardoor ook één inspecteur lichte verwondingen opliep bij de arrestatie.