Jonge verdachten ontkennen iets met drugsvangst van 200 kg te maken te hebben Patrick Lefelon

21 januari 2020

20u23 0 Antwerpen Twee meelopers in het onderzoek naar de drugsvangst van 203 kg in Bornem, zeggen niets met de zaak te maken te hebben. Het gaat om een jongeman uit Deurne die zijn auto ter beschikking zou gesteld hebben, en een bewakingsagent die een terminal in de haven werkte van waar de container met cocaïne werden gestolen.

De twee zijn een 27-jarige man uit Deurne en een 29-jarige man uit Turnhout. Zij werden vorige donderdag opgepakt in de nasleep van de cocaïnevangst van 203 kg in een loods aan Klein-Mechelen in Bornem.

Volgens hun advocaten zijn de twee verdachten niet betrokken bij de drugshandel.

“De politie meent aanwijzingen te hebben dat mijn cliënt, een jongeman uit Deurne, betrokken is bij het binnenhalen van de lading cocaïne, maar dat ontkent hij ten stelligste”, zegt advocaat Tim Smet.

Eenzelfde reactie bij advocaat Sahil Malik. “Mijn cliënt is een jongeman uit Turnhout. Hij werkt als bewakingsagent in de haven en zou de drugsbende toegang hebben verschaft tot de terminal. Dat ontkent hij ten stelligste.”

De raadkamer besliste dinsdagmorgen om de twee toch langer in de gevangenis te houden.

Nederlandse bende

In totaal zitten er nu 12 verdachten in de cel. Vorige maandag werden al tien verdachten opgepakt - zeven Nederlanders (mannen van 22, 23, 25, 33, 33, 42 en 45 jaar) en twee Belgen (een 47-jarige man uit Genk en een 36- jarige man uit Dilsen-Stokkem) - inrekenen. Vijf mannen werden in de loods in de boeien geslagen. Vier andere aanwezigen hadden de benen genomen, maar konden snel gevat worden.

De tiende verdachte die maandag werd gearresteerd, is de 51-jarige Erik P. van de firma On Time Transport uit Boom. Hij kwam in het vizier nadat hij eerder al een verdachte container wilde ophalen in de haven.