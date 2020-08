Jonge ruim gekende drugsdealer (18) opnieuw betrapt Sander Bral

16 augustus 2020

Tijdens hun patrouille in de regio, merkte het wijkondersteuningsteam Zuid van de politie een man op die wellicht aan het wachten was op drugs. Wat later maakte hij effectief contact met een tweede persoon waarbij te zien was dat geld uitgewisseld werd. Na controle van de mannen, werd duidelijk dat er cocaïne werd verkocht. De verdachte, die ondanks zijn achttienjarige leeftijd gekend is als veelpleger, is gearresteerd en zal bij de onderzoeksrechter komen.