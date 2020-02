Jonge dealer, die vanuit hotelkamer verkoopt, loopt tegen de lamp nadat hij zich overslaapt



BJS

07 februari 2020

16u27 0 Antwerpen Een 22-jarige kerel uit Antwerpen riskeert 24 maanden cel en 8.000 euro boete omdat hij drugs dealde vanuit een hotelkamer in Antwerpen. De man liep tegen de lamp nadat hij zich had overslapen.

Een medewerker van een Ibis-hotel in Antwerpen verwittigde op 21 oktober 2019 de politie omdat hotelgast Mohsin B.K. weigerde te betalen. Eerder op de dag had de jongeman zich ook al eens laten opvallen. Het personeel van het hotel had hem immers moeten wekken. De twintiger had zich overslapen en was bijgevolg niet op tijd geweest voor de check-out. Op camerabeelden was bovendien te zien hoe er heel de nacht verschillende mensen op de hotelkamer waren langsgekomen.

Toen de politiemensen Mohsin B.K. in de hotellobby aanspraken, zette die het op een lopen. De jongeman werd echter snel gevat. In de sportzak die hij bij zich droeg, zaten een hoop drugs verstopt: onder meer 274 gram hasj, 724 gram cannabis, 30 gram cocaïne. De jongeman had ook ongeveer 2.500 euro cash bij zich.

De verdediging van de jonge dealer pleitte een werkstraf. “Mijn cliënt is in een shishabar benaderd door een onbekende man met de vraag om drugs te verkopen. Omdat hij schulden heeft, heeft hij toegezegd. Een foute beslissing, die hij betreurt.”

Vonnis op 13 februari