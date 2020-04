Jonge chauffeur gepakt met drie flessen lachgas na knal tegen verkeerslicht Sander Bral

01 april 2020

11u52 0

Een interventiepatrouille merkte maandagnacht een voertuig op ter hoogte van de Generaal Armstrongweg. Niet alleen het late uur, maar ook de hoge snelheid van de wagen maakten dat de inspecteurs het voertuig volgden voor een controle. Het voertuig kon gecontroleerd worden in de Emiel Vloorstraat, daar was het tot stilstand gekomen na een knal tegen een verkeerslicht.

In de wagen lagen verschillende ballonnen, maar toch ontkenden de twee inzittenden dat ze lachgas hadden gebruikt. Het voertuig werd doorzocht en in totaal werden er drie grote flessen lachgas aangetroffen. De twee inzittenden (20 en 21 jaar) kregen een boete, ook de flessen werden in beslag genomen. Uiteraard werd er ook een pv opgemaakt voor een nutteloze verplaatsing.

Ook het verkeersondersteuningsteam deed samen met een interventiepatrouille een opmerkelijke vaststelling in de Verbondstraat. De bestuurder van een voertuig kon geen geldig rijbewijs voorleggen, zijn voorlopig rijbewijs was al in 2014 vervallen. De man bleek bovendien onder invloed van verdovende middelen. Zijn voertuig werd geïmmobiliseerd in opdracht van het parket. De bestuurder bleek bovendien vrij onder voorwaarden. Als kers op de taart was hij samen met zijn passagier onderweg naar vrienden en maakte hij zich dus schuldig aan een verboden verplaatsing. Tot slot werd hij na de controle enkele meters verder betrapt op wildplassen, ook hier kreeg hij een boete voor.