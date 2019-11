Jonge bestuurder (23) met voorlopig rijbewijs crasht na discotheekbezoek Jan Aelberts

23 november 2019

12u55 0 Antwerpen Een 23-jarige bestuurder heeft zaterdagochtend in Merksem met zijn auto een betonblok geramd toen hij de controle over het stuur verloor. Hij had een voorlopig rijbewijs en mocht op dat uur niet de baan op.

Het accident gebeurde op de Fortsteenweg in Merksem. De 23-jarige man ramde een betonblok en een verkeerspaal, maar raakte niet gewond. Hij gaf toe dat hij van een discotheek kwam, maar legde een negatieve ademtest af. De jongeman verklaarde dat hij wilde remmen voor het oranje licht en de controle over het stuur verloor. De wagen was beginnen slippen en kwam tot stilstand tegen de betonblok. Er waren verschillende vrienden van de bestuurder aanwezig, maar die verklaarden niet in het voertuig te hebben gezeten. De melder van het ongeval sprak wél over passagiers in de wagen. De bestuurder kon enkel een voorlopig rijbewijs voorleggen. Daarmee mocht hij niet op vrijdagnacht rijden en geen passagiers vervoeren.