JongCD&V noemt nieuwe regel tegen foutief geparkeerde fietsers een “verfpotbeleid” ADA

14 oktober 2019

16u48 0 Antwerpen JongCD&V noemt de maatregel om de wildgroei aan foutgeparkeerde fietsen een “voorbeeld van een verfpotbeleid”. De partij neemt het het Antwerps bestuur kwalijk dat er geen doordacht fietsbeleid is.

JongCD&V reageert op de nieuwe regel van de stad Antwerpen die stelt dat foutief geparkeerde fietsen op de De Keyserlei verwijderd worden en dat de eigenaar een boete krijgt. Volgens de partij ontbreekt het de stad aan een doordacht beleid. Ook het alternatief ondergronds is volgens hen niet afdoende.

“Er moet meer gebeuren vooraleer de ondergrondse fietsenstalling aan het Koningin Astridplein echt volstaat als veilige fietsenstalling. Met het openwerken van de ruimte, is het er niet veiliger op geworden. Diefstal is op deze locatie altijd schering en inslag geweest. ‘s Nachts is het hier nog steeds onbewaakt, en de ondergrondse garage is ook niet het meest gezellige plekje van de stad. Het is dus niet verbazingwekkend dat mensen vanuit veiligheidsoverwegingen hun tweewieler liever bovengronds in het zicht zetten. De stad neemt deze veiligheidsoverwegingen echter niet mee door nu al te sanctioneren in plaats van de alternatieven te optimaliseren”, zegt Pieter De Cock van CD&V.

JongCD&V noemt de nieuwe fietsparkingen een “voorbeeld van een verfpotbeleid”. De vakken waar binnen fietsen mogen staan, lijken in der haast gezet. “Misschien nog het beste voorbeeld van een wilde westen stalbeleid waar de stad net komaf mee wilt maken: iedereen die zijn of haar fiets in het vak gepropt krijgt, staat goed. Sta je er vlak naast, word je beboet. Nog niet gezegd zijnde dat je nog steeds beboet kan worden als iemand jouw fiets uit het vak verzet om zijn eigen fiets een plaats te geven”, aldus De Cock.