Jong VLD wil winkels 7/7 open én laatavondshoppen: “Dan komt er meer werk voor jobstudenten” PhT

31 mei 2020

10u20 3 Antwerpen Jong VLD Antwerpen stelt voor om in juli, augustus en september laatavondshoppen in te voeren en de winkels zeven op zeven open te houden. “Maak van Antwerpen het Barcelona aan de Schelde. Voor de extra uren kunnen jobstudenten worden ingezet”, stelt Magalie Verstraelen.

Het aantal studentenjobs viel volgens de VDAB in april dit jaar met meer dan tweederde terug. “Veel jongeren zijn getroffen. Voor sommigen van hen is een studentenjob noodzakelijk om de studies te betalen en deel te nemen aan het sociale leven”, betoogt Verstraelen. “Voor veel van ons wordt het vakantie in eigen stad. Wie kan er op tegen zijn dat je tot ’s avonds laat kunt kuieren, een ijsje eten of een terrasje doen? Je vergroot er de aantrekkelijkheid van onze stad voor Antwerpenaren en toeristen mee.”

Jong VLD Antwerpen is blij met de beslissing van de stad om grotere terrassen toe te laten. “Als winkels langer open zijn, 7 op 7, is er ook meer kruisbestuiving tussen horeca en winkels. Door jobstudenten in te zetten, blijft de loonkost betaalbaar en kunnen studenten ook zélf consumeren. We hebben het idee al voorgelegd aan verschillende handelaars en horeca-uitbaters. Ze reageren enthousiast.”