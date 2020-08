Exclusief voor abonnees Jong Vld-er Aimé Schrauwen (26) in het verzet tegen de avondklok: “Een politieman die door de megafoon roept hoeveel minuten je nog hebt om thuis te zijn? Beangstigend als dat normaal wordt” David Acke

04 augustus 2020

18u09 8 Antwerpen Aimé Schrauwen (26) is één van de Antwerpenaren die het vuur opent op Aimé Schrauwen (26) is één van de Antwerpenaren die het vuur opent op de vorige week ingevoerde avondklok . De Open Vld-er en student Publiekrecht gelooft dat de grondwet is geschonden en trekt geflankeerd door twee advocaten en negen andere Antwerpenaren naar de rechtbank. “Gaan we elke keer de cijfers stijgen de mensen opnieuw en opnieuw in hun vrijheden beperken? Nee toch?”

Wie is Aimé Schrauwen?

“Dat is een goede vraag (denkt na). Ik studeer een specialisatie publiekrecht aan de Universiteit van Antwerpen, ben veel bezig met filosofie en ben actief bij Open Vld. Verder heb ik een ontzettend groot rechtvaardigheidsprincipe dat ik van thuis heb meegekregen. Ik ben van de generatie van de wereldvrede die bruusk tot haar einde kwam door de aanslagen van 9/11, die in Parijs en Brussel. Dat heeft er mee voor gezorgd dat ik een soort van riddermodus heb ontwikkeld en wil ijveren voor het ideale. Niet zozeer publiek maar eerder menselijk. Als ik later de vraag krijg wat ik gedaan heb dan wil ik kunnen zeggen dat ik mijn uiterste best gedaan heb om ervoor te zorgen dat dingen beter zijn gegaan. In België hebben we nogal snel de reflex niks te doen omdat we ervan uitgaan dat anderen dat wel zullen doen. Zo zit ik niet in elkaar.”

