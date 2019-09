Jong koppel achter nieuw café Ernst combineert craftbieren met natuurwijnen Sander Bral

12 september 2019

11u35 2 Antwerpen Natuurwijnbars genoeg in Antwerpen en ook craftbiercafés beginnen aan populariteit te winnen. De combinatie van beiden? Dat maakt het pas geopende café Ernst uniek. “Zoek maar eens een wijnbar met een goed biertje of een biercafé dat meer verkoopt dan ‘wit of rood?’.”

Lien Ceulemans (32) en Diederik De Gryse (32) vormen al twee jaar en een klets een koppel en nu begaan ze samen ook een professioneel avontuur. Vorige week openden ze het nieuwe café Ernst aan de Ernest Van Dijckkaai met als focus natuurwijnen en kleinschalige, artisanale bieren of craftbieren.

“Craftbierbars zijn al enkele jaren erg populair in het buitenland maar nu is er ook een inhaalbeweging in eigen land bezig”, zegt Lien. “Het komt hier iets trager opgang omdat België een zeer rijke en gevarieerde biertraditie heeft waardoor de nood aan nieuwe bieren minder is dan pakweg in Nederland. Toch zijn er altijd fijnproevers die eens iets anders willen drinken dan Stella, Duvel of één van de vele trappisten. Het is leuk dat de bierwereld zich ook bij ons aan het heruitvinden is en dat er duidelijk een groot draagvlak voor is.”

Ervaring en liefhebbers

Bierkennis en horeca-ervaring is niet zoek bij Lien. Ze staat al sinds haar zestiende achter de toog en besefte vorig jaar dat ze niet meer voor iemand anders wilde werken. “Paters Vaetje, ’t Antwaerps Bierhuyske, Billie’s Bier Kafetaria en craftbierbrouwerij Brussels Beer Project, het passeerde allemaal al de revue in al die jaren”, gaat Lien verder. “Onder invloed van klein broertje Kobe (28), die vorig jaar in het Groen Kwartier het Belgische speciaalbierencafé Spéciale Belge opende, ben ik dan zelf een zaak opgestart. Samen met mijn vriend Diederik, die in de keuken helpt en enorme liefhebber is van natuurwijnen.”

Ernst?

Initieel ging het café ‘Ernest’ heten naar Ernest Van Dijck maar daar stak de gelijknamige bistro in de Hoogstraat een stokje voor. “Niet onterecht”, benadrukt Lien. “Hoogstraat is vlakbij en het zou inderdaad voor verwarring kunnen zorgen. We hebben onze zaak dan nog snel herdoopt tot ‘Ernst’, waar we eigenlijk nog meer tevreden van zijn. Ernst staat voor ernstig of eerlijk, zoals onze artisanale bieren maar zeker ook ons wijnaanbod. De druiven van onze wijnen worden gemaakt zonder overbodige rommel, ze zijn biodynamisch gekweekt en met de hand geplukt. Ook in de houten vaten waarop ze liggen, worden geen artificiële gisten, aroma’s of kleurstoffen toegevoegd. Puur natuur.”

Events

Voorlopig willen Lien en Diederik niet met livemuziek werken in Ernst. Wel zullen er biergerelateerde evenementen en workshops plaatsvinden. Donderdagavond neemt de Poolse craftbierbrouwerij Browar Stu Mostów de toog van Ernst over en woensdag stelt auteur Bert Moerman zijn nieuwe boek voor in de bar.

Café Ernst is geopend van woensdag tot en met zondag. Op vrijdag en zaterdag zijn er naast het vaste barfood-menu ook volwaardige maaltijden te verkrijgen.