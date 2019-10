Jong geleerd, oud gedaan: aspiranten politieschool schrijven 50 boetes uit tijdens controleacties Sander Bral

08 oktober 2019

16u52 0

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Noord van de lokale politie controleerde maandag samen met aspiranten van de politieschool voertuigen en bestuurders op de Bredabaan in Merksem. Er werd gecontroleerd op alcohol en drugs, maar ook op boorddocumenten. Niemand reed onder invloed. In één voertuig zaten drie kinderen op de achterbank zonder correcte beveiliging. Twee personen hadden geen rijbewijs op zak en één voertuig was niet in orde met de keuring.

Tijdens de controle werden ook nog achttien verkeersboetes uitgeschreven, voor onder meer het negeren van een rood licht, parkeerovertredingen en gsm-gebruik achter het stuur. Drie fietsers die tegen de richting reden kregen een boete.

Dinsdagochtend werd er tijdens de spits gecontroleerd op de fietsbrug in Merksem. Daar werden twee bromfietsers beboet die over de brug reden, wat niet is toegelaten.

Het verkeersondersteuningsteam van de regio hield toezicht in de Groenstraat in Wilrijk. Daar negeren vrachtwagens verbodsborden en rijden ze door de woonwijk. Er werd ook gekeken naar andere verkeersinbreuken. Tijdens de actie werden tien vrachtwagenbestuurders beboet. Negen personen droegen geen gordel, zes personen waren niet in orde met hun rijbewijs en vijf niet in orde met hun boorddocumenten. Twee bestuurders waren bezig op de gsm en één iemand reed met zijn wagen over het voetpad.