John Fogerty viert 50 jaar op de planken in Antwerps Sportpaleis BJS

11 februari 2020

12u14 0 Antwerpen Amerikaans rockicoon John Fogerty staat intussen vijftig jaar op het podium en dat komt hij op 11 juni vieren in het Antwerps Sportpaleis. Tickets zijn beschikbaar vanaf 14 februari om 10 uur.

Je kent John Fogerty zonder twijfel nog als de leadzanger en gitarist van Creedence Clearwater Revival. Dankzij zijn uitmuntende vaardigheden als songwriter maakte hij hits zoals ‘Bad Moon Rising,’ ‘Proud Mary,’ ‘Have You Ever Seen The Rain,’ en ‘Fortunate Son’.

Zijn solocarrière nam een hoge vlucht in de jaren 80 met de succesvolle single ‘Centerfield’. Hij ontving ook een Grammy Award, werd liefst acht keer genomineerd voor een Grammy en werd hij zelfs opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame én de Songwriters Hall of Fame. Daarnaast prijkt hij ook in de Rolling Stone lijst met de 100 beste gitaristen en 100 beste zangers aller tijden.

Tickets voor het concert in het Sportpaleis kosten 87, 93 en 98 euro.