Joggen door de Bourla: Alpro Urban Walk komt naar Antwerpen Jan Aelberts

21 augustus 2019

16u07 2 Antwerpen Na Brugge en Gent houdt de Alpro Urban Walk Series dit najaar ook halt in Antwerpen. Op zondag 13 oktober kunnen wandelaars de binnenstad ontdekken. Een parcours van ruim 11 kilometer leidt de deelnemers door historische gebouwen als de Bourla Schouwburg en langs verborgen parels. Start en finish liggen op de vernieuwde Scheldekaaien.

“De Urban Trail lokte de voorbije jaren tienduizenden lopers naar Antwerpen. We zijn blij dat we op 13 oktober eenzelfde unieke ervaring kunnen aanbieden aan het steeds groeiende wandelpubliek”, zegt Greg Broekmans van organisator Golazo sports. “We voorzien enkele unieke passages op plaatsen waar je normaal nooit komt. Maximaal 5.000 wandelaars worden toegelaten die op verschillende momenten zullen vertrekken.”

Elixir d’Anvers

De Bourla Schouwburg uit 1827 is ongetwijfeld een van de mooiste schouwburgen van ons land, die normaal gezien enkel toegankelijk is tijdens theatervoorstellingen. Hij zal op 13 oktober zijn geheimen prijsgeven aan de deelnemers van de Urban Walk. En ook een ander monument van de stad ontbreekt niet op de tocht. Bij Elixir d’Anvers proeven de deelnemers letterlijk van Antwerpen: ze krijgen er een kruidenlikeur na een route door de stokerij.

Het goede doel van deze Walk is de Diabetesliga. Beweging is een essentiële pijler in zowel de preventie als de behandeling van diabetes type 2.

Inschrijvingen en meer informatie vind je hier.