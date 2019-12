Joe Chistmas House opent opnieuw deuren op Grote Markt en dit jaar mét live optredens ADA

07 december 2019

21u03 0 Antwerpen Voor het tweede jaar op rij strijkt het Joe Christmas House neer op De Grote Markt in Antwerpen. Van 7 tot 31 december maken de Joe-dj’s elke dag tussen 12.00 en 23.00 live radio. Het Joe Christmas House heeft er dit jaar een grote nieuwigheid bij: er is een groot balkon bijgekomen waar verschillende artiesten live komen optreden.

Samen met Winter in Antwerpen opende ook het Joe Christmas House de deuren zaterdag. Nog tot het einde van het jaar zullen verschillende de Joe-presentatoren live voor de nodige sfeer zorgen tijdens hun radioprogramma’s tussen 12 en 23 uur. Voor de openingsdag kwam burgemeester Bart De Wever langs bij Joe-dj’s Elke Van Mello en Carl Schmitz met een kerstpakje en deed Soulsister de Antwerpse Grote Markt swingen.

“Ook dit jaar gaan we in december bij Joe weer ‘all the way’ voor kerst. We staan opnieuw in Antwerpen met ons Joe Christmas House waar onze dj’s elke dag live radio maken. Luisteraars kunnen er de sfeer komen opsnuiven en genieten van een heleboel gratis optredens. En voor wie maar niet genoeg krijgt van kerstmuziek, is er 24/7 ons Joe Christmas kanaal dat digitaal of via DAB+ te beluisteren is”, vertelt Robin Vissenaekens, Programmadirecteur.

Live-optredens

Het Joe Christmas House heeft er dit jaar een nieuwigheid bij: een groot balkon voor live-optredens. Daar zullen de komende weken verschillende artiesten komen optreden zoals Axelle Red, Scala en Clouseau. De artiesten die langskomen in het Joe Christmas House brengen naast goede muziek ook allemaal een pakje mee voor onder de Joe-kerstboom. Die pakjes zullen met kerst, op 25 december, geopend en weggegeven worden aan Joe-luisteraars.

Joe-dj Sven Ornelis zal van maandag 9 tot donderdag 19 december niet enkel te horen zijn in de ochtend maar ook tussen 19.00 en 20.00 tijdens zijn gloednieuwe programma ‘Svens eindejaarsvragen’, live vanuit het Joe Christmas House.

Kerst top 100

Op vrijdag 20 december is het tijd voor de Kerst Top 100. Tussen 6 en 19 uur spelen de Joe-dj’s de 100 favoriete kerstnummers gekozen door Joe-luisteraars. Benieuwd of ‘All I want For Christmas’ van Mariah Carey dit jaar op de troon blijft staan. Wie nu al niet genoeg krijgt van de beste kerstmuziek, kan 24/7 non-stop luisteren naar Joe Christmas via DAB+, Joe.be, de Joe-app en het Radioplayer-platform.