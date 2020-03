Joden blokkeren even ingang synagoge voor politie Jan Aelberts

16u19 12 Antwerpen De deuren van een Antwerpse synagoge bleken dit weekend langs de binnenkant geblokkeerd toen de politie er aanklopte. Binnen zaten zo’n 25 jongeren te bidden of te studeren. Uiteindelijk werd de politie toch toegelaten en de bijeenkomst opgeschort.

“We hebben inderdaad geprobeerd om een synagoge te bezoeken”, zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. “De deur was langs de binnenkant geblokkeerd. Na een poosje werd de politie binnen gelaten en is vastgesteld dat een 25-tal jongeren zat te bidden of te studeren. De politie heeft gevraagd dat iedereen de plaats zou verlaten. De jongeren werden op de hoogte gebracht van de maatregel.”