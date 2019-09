Jobstudent getuigt over werk bij Antwerpse veegdienst: “De werkethiek is er helemaal zoek, het is nog straffer dan ik het me had voorgesteld.” CVDP

11 september 2019

09u55 40 Antwerpen Deze zomer was Victor* (21) jobstudent straatveger in Antwerpen. Een productieve periode werd dat niet, omdat niemand elkaar aanzette tot werken en het controlesysteem inefficiënt was. “Vaak heb ik een halve dag in de camionette gezeten, te wachten tot het tijd was om te pauzeren.”

“De werkethiek is er helemaal zoek”, zo steekt Victor van wal. Over gemeentewerkers bestaan vooroordelen en die zag hij bevestigd worden. Om half acht verzamelen de straatvegers in het depot en hangen de ploegleiders de taakverdeling uit. Vervolgens vertrekken de camionettes met daarin twee tot vijf straatvegers naar de wijk die ze onder handen moeten nemen. “Dat proces kost al gemakkelijk een half uur en wordt zo lang mogelijk uitgerekt. De ploegleiders manen wel aan tot een snel vertrek, maar eenmaal de camionettes buiten zijn stopt hun controle en doen de straatvegers min of meer wat ze willen.”

De schijn ophouden

En dat is volgens Victor vaak niet veel. Zijn strafste belevenis was met een collega die zijn camionette om het kwartier ergens anders parkeerde. “Om de schijn op te houden dat we bezig waren, zetten we eerst enkele bakken en grijptangen buiten. Daarna kropen we terug in de camionette, om een half uur op onze gsm te tokkelen. Even later zetten we de bakken terug in de camionette en reden we naar de volgende afgelegen straat om daar opnieuw niks te doen.”

Om kwart over drie horen de straatvegers ten vroegste terug op het depot te arriveren. Maar volgens Victor maakten ze er een kunst van om zo vroeg mogelijk terug te keren. “Alle excuses waren goed om rond halftwee in te laden en terug te rijden. Vaak was dat zo vroeg, dat we nog even in een straat moesten parkeren om de tijd te laten verstrijken.” Met één chauffeur is Victor een aantal keer de Singel van Antwerpen opgereden, terwijl dat helemaal niet in de richting was van het depot.

Slechte controle

Een oorzaak van het probleem is volgens Victor de controle. “Zowel de straatvegers als ploegleiders waren vriendelijke mensen, maar er is niemand die iemand aanzet om echt te werken. Ploegleiders rijden rond in een camionette of op de fiets om te checken of het werk gedaan wordt, maar efficiënt is dat controlesysteem allesbehalve. Meestal weten de straatvegers ook wel of ze gaan komen of niet, zodat ze zich erop kunnen voorbereiden.”

Met zijn getuigenis wil Victor niemand tegen de borst stoten. Hij benadrukt de goeie sfeer onder de collega’s, die over verschillende nationaliteiten en politieke voorkeuren heen elkaar altijd leken te vinden. “Ik heb er heel wat afgelachen, maar binnenkort ben ik geen jobstudent meer, en dan zou ik ook niet willen dat mijn belastinggeld op die manier besteed wordt.”

*Victor is een schuilnaam

