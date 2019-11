Jo Vermeulen (66) gaat met zeskoppig team Antwerpse sp.a leiden PhT

18 november 2019

11u01 0

De Antwerpse sp.a kiest pas op 7 december een nieuwe voorzitter, maar nu al staat vast wie Tom Meeuws opvolgt: Jo Vermeulen (66). Een comeback, want Vermeulen leidde de afdeling al eens van midden 2015 tot eind 2016. Hij wil ervoor zorgen dat sp.a opnieuw het aanspreekpunt wordt voor een sociaal Antwerpen.

Vergeet Jinnih Beels en Stephen Bouquin: ze doen uiteindelijk geen gooi naar het voorzitterschap van sp.a-stad Antwerpen. Jo Vermeulen zal op 7 december het vertrouwen vragen voor een zeskoppig team bedoeling is dat Caro Van der Schueren (30) en Tom De Boeck (44) allebei ondervoorzitter worden. De andere drie van het team zijn Saida El Fekri (46), Charis de Craene (34) en Greg Verhoeven (22).

Jo Vermeulen was van 2007 tot 2012 fractieleider van de socialisten in de Antwerpse gemeenteraad. Van 1999 tot 2004 en 2007 tot 2009 zetelde hij in het Vlaams parlement. Hij is de broer van Peter Vermeulen, de bezieler van burgerbeweging Ringland. Vier en een half jaar geleden herstelde hij als voorzitter de rust in de Antwerpse afdeling. De partij was na de verkiezingsnederlaag in 2012 naar de oppositie verwezen.

Identiteitscrisis

Dat sp.a voor het eerst in bijna een eeuw de stad niet meer meebestuurde, leidde tot een identiteitscrisis en conflicten tussen enkele vrouwelijke kopstukken. Yasmine Kherbache hield het als voorzitter voor bekeken. Vermeulen bleek de ideale consensusfiguur en effende het pad voor de politieke intrede van Tom Meeuws in de herfst van 2016. Meeuws werd uiteindelijk schepen, samen met Jinnih Beels en - recent - Karim Bachar. Hij bleef wel voorzitter van de Antwerpse sp.a, maar geeft dus straks de fakkel door.

Vermeulen is blij met de verjonging van de afdeling en ziet het als zijn uitdaging om het vertrouwen in de politiek te helpen herstellen.