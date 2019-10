Jo Van Moer uitgeroepen tot maritieme man van het jaar Alfons Schryvers

11 oktober 2019

De Vlaamse vereniging van maritieme en logistieke journalisten en publicisten heeft Jo van Moer (49) verkozen tot maritieme man van het jaar. Jo Van Moer runt het gelijknamig transportbedrijf dat hij op een periode van 30 jaar heeft uitgebouwd tot een internationale speler die zijn stempel drukt op de maritieme en logistieke wereld.

Vandaag heeft het bedrijf Van Moer Logistics 1.200 medewerkers en een wagenpark van 430 trucks en een duizendtal trailers. Het bedrijf heeft magazijnen in de Waaslandhaven en op de Rechteroever, twee interlandterminals, vijf eigen binnenschepen en drie vestigingen in Roemenie. Alles samen goed voor een omzet van 187 miljoen euro. In zijn dankwoord verwees Jo Van Moer naar zijn 1.200 medewerkers. “Diversificatie was een bewuste keuze en deze award bewijst dat we de juiste koers varen. Ik ben bijzonder trots ook op alle werknemers en mensen die samen met mij de koers uitzetten”. De maritieme is een onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk gemaakt heeft in de nationale maritieme sector. De onderscheiding bestaat uit een oorkonde en een bronzen penning met daarop een afbeelding van de Scheldebron. Voorgangers van Jo Van Moer zijn ondermeer Karine & Fernand Huts, Paul Valkeniers, Rob Harrison en Walter Van Mechelen.