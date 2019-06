Jinnih Beels zet kandidatuur voor burgemeesterssjerp kracht bij, N-VA is ‘not amused’ Jonathan Bernaerts

09 juni 2019

21u46 14 Antwerpen Als Bart De Wever daadwerkelijk naar het Vlaamse niveau verhuist, is Antwerps schepen voor Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) kandidaat-burgemeester. Dat heeft de politica in De Zevende Dag herhaald. N-VA, met 23 zetels veruit de grootste partij in Antwerpen, is ‘not amused’.

Jinnih Beels stelde zich op verkiezingsdag kandidaat-burgemeester. En tot op heden blijft ze bij die beslissing, zei ze zondagochtend in De Zevende Dag. “Als Bart De Wever daadwerkelijk vertrekt en Vlaams minister-president wordt, komt er een vacature vrij. Wij kunnen die perfect invullen.”

Dat Beels nu voor de tweede keer haar kandidatuur uitspreekt, is Johan Klaps, fractieleider voor N-VA in de Antwerpse gemeenteraad, in het verkeerde keelgat geschoten. Hij haalt zwaar uit naar de sp.a-politica.

“Als De Wever minister-president wordt, verandert dat niets aan het aantal mandaten per partij en de afgesproken verdeling van bevoegdheden”, zegt Klaps. “Net zoals het niet aan N-VA is om te zeggen wie de derde sp.a-schepen moet worden (Tom Meeuws nam extra bevoegdheden bovenop zijn eigen schepenambt op omdat sp.a geen kandidaat voor een derde schepenambt vond, red.), hebben de socialisten niets te zeggen aan de verdeling van de mandaten bij N-VA.”

“Misschien moet Beels zich dus eerst bezighouden met de invulling van dat derde mandaat”, gaat Klaps verder. “En de blik ook gefocust houden op haar huidige bevoegdheden.”