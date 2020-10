Exclusief voor abonnees Jinnih Beels wil liever ‘geel’ dan oranje voor scholen: “En als het toch moet, dan is het beter dat leerlingen telkens halve dagen les volgen” Philippe Truyts

13 oktober 2020

18u09 2 Antwerpen “We willen voor de scholen zo lang mogelijk in code geel blijven.” Die uitdrukkelijke boodschap stuurt Antwerps schepen van Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) de wereld in. En als het dan toch code oranje zou worden, wil ze dat leerlingen vanaf het derde middelbaar telkens halve dagen komen in plaats van voltijds om de andere week.

De coronacijfers blijven fors stijgen. Toch doen de Antwerpse scholen het best wel goed. Op dit moment is geen enkele school gesloten. De voorbije zes weken bleef alles beperkt tot vier à vijf tijdelijke sluitingen, zegt het kabinet van Jinnih Beels. Soms helpen creatieve oplossingen. Denk maar aan het ‘omgekeerde’ afstandsonderwijs in stedelijke basisschool De Piramide. De kinderen zitten in de klas, leerkrachten in quarantaine geven les vanuit hun woonkamer.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen