Jinnih Beels vraagt om systeem van halve dagen voor tweede en derde graad bij code oranje: “Héle week afstandsonderwijs is niet evident” Annelin Marien

01 september 2020

14u32 0 Antwerpen 1 september 2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bijzondere en langverwachte eerste schooldag. Zo ook in Antwerpen, waar schepen van Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) zoals ieder jaar een aantal scholen bezocht bij de start van het nieuwe schooljaar. Maar met een ongunstig coronaverleden loert ‘code oranje’ om de hoek in Antwerpen. “We zijn voorbereid op elk scenario”, klinkt het bij de schepen, maar het systeem waarbij de tweede en derde graad week om week afstandsonderwijs krijgen, vindt Beels dan weer geen goed idee.

Midden augustus werd door minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beslist dat op 1 september alle leerlingen weer naar school konden gaan, in de zogenoemde ‘code geel’. Dat wil zeggen dat alle leerlingen voltijds les krijgen op school, waarbij afstand houden en een mondmasker dragen in de klas de voornaamste regels zijn. Antwerps schepen van Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) is blij met die beslissing.

“Al vraagt dit wel iets van scholen, ouders en leerlingen”, aldus Beels. “Iedereen heeft hard gewerkt opdat alles vandaag coronaproof zou zijn. We kunnen geen nulrisico garanderen, maar ik kan stellen dat de Antwerpse scholen klaar zijn om kinderen en jongeren te ontvangen. Dat is pedagogisch belangrijk, om de leerachterstand weg te werken, maar daarnaast is die sociale component ook enorm van belang. Die onderschatten we nog te vaak: sociaal contact is cruciaal in de schoolomgeving. Ik hoop dus van harte dat in Antwerpen code geel van kracht blijft.”

Code oranje

Minister Weyts besloot ook dat wanneer er te veel besmettingen in een regio zijn, er wordt overgeschakeld naar code oranje. Dan worden klassen uit de tweede en derde graad gesplitst, waarbij week om week de ene helft naar school gaat en de andere helft op afstandsonderwijs overschakelt. “We zijn in Antwerpen voorbereid op alle scenario’s, van geel tot rood, we kunnen schakelen als dat nodig is”, aldus Beels. “En we gaan er niet flauw over doen: de kans zit er dik in dat Antwerpen binnenkort code oranje wordt. We zijn momenteel bezig om tegemoet te kunnen komen aan een eventueel lerarentekort en opvang voor kinderen, en ik ga ervan uit dat we wel een oplossing zullen vinden, mocht die situatie zich voordoen.”

De verbinding met de school mag geen volledige week verbroken zijn. Jinnih Beels

Maar het systeem van week om week afstandsonderwijs voor de tweede en derde graad, vindt Beels geen goed idee. “We zitten hier in Antwerpen al met slechte cijfers qua schooluitval, vooral in die tweede en derde graad. We hebben de minister dan ook gevraagd om een systeem van halve dagen op poten te zetten, in plaats van week om week. Zo is de kans kleiner dat jongeren na een week thuis niet meer terug naar school komen, daarnaast is het ook niet evident om een week lang aan zelfstudie te doen. De verbinding met de school mag geen volledige week verbroken zijn.”