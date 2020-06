Jinnih Beels steekt scholen hart onder riem: “Zomerscholen zullen leerlingen bereiken die dat het hardst nodig hebben” Philippe Truyts

18 juni 2020

15u39 3 Antwerpen Het meest ongewone schooljaar sinds de Tweede Wereldoorlog loopt op zijn eind. Antwerps schepen van Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) begon daarom donderdag aan een afsluitende ronde in de verschillende netten. Stedelijke basisschool Omnimundo in de Van Maerlantstraat kwam als eerste aan de beurt. “We gaan hier in augustus een zomerschool organiseren voor de leerlingen die dat het meeste nodig hebben.”

“De voorbije maanden zijn voor geen enkele school evident geweest”, zegt Beels. “Ze verdienen dat ik hen een hart onder de riem steek. Er is hard gewerkt aan een goed online aanbod van leerstof. Daarnaast stond iedereen klaar om leerlingen op te vangen en is er veel geïnvesteerd in hygiëne. Wat me vandaag meteen opvalt, is hoe positief de scholen met alle coronamaatregelen zijn omgegaan.”

Het is van groot belang dat we vooral de leerlingen bereiken tijdens de lockdown de grootste achterstand opliepen. De ouders worden daar nauw bij betrokken Jinnih Beels

Omnimundo zal in de tweede helft van augustus een 40-tal leerlingen uit de omgeving verwelkomen op de ‘zomerschool’, verdeeld over vier klassen van tien. Beels: “Het is van groot belang dat we vooral de leerlingen bereiken die tijdens de lockdown de grootste achterstand opliepen. De ouders worden daar nauw bij betrokken. Die contacten lopen goed.”

Laptops

De zomerscholen in Antwerpen kunnen putten uit een potje met relancemiddelen van Onderwijs. Dat bedraagt 1,1 miljoen euro, inbegrepen het opzetten van extra leer- en ondersteuningsprojecten. Voor de aankoop van laptops – voor leerkrachten én leerlingen in het Stedelijk Onderwijs – was al 3,3 miljoen euro opzijgezet. En dan is er nog 1,2 miljoen euro voor het uitbreiden en ondersteunen van het zomeraanbod van professionele jeugdwerkpartners en van vrijwillige jeugdverenigingen in de districten. Een dikke helft van die 1,2 miljoen euro komt van Vlaanderen.

Wat in september?

Beels neemt een heleboel vragen van schooldirecties mee naar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Er moet nu snel een beslissing komen over de aanpak in september. Ik hoop uiteraard dat de scholen weer normaal kunnen starten. Maar het is mogelijk dat het opnieuw gefaseerd zal verlopen.”

De komende dagen bezoekt Beels nog kleuterschool Virgo Maria in Merksem en het Koninklijk Atheneum Deurne.