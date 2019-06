Jinnih Beels (sp.a) waagt zich aan glasblazen PhT

22 juni 2019

Beter hard geblazen dan de mond gebrand, zo zegt het spreekwoord. Schepen van Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) repte zich zaterdag naar de Stedelijke Academie van Berchem, waar een nieuwe smeltoven werd ingehuldigd. Die is genoemd naar oud-directrice Lieve Desmet. Beels blies er met succes haar eigen glasbol.

“Fijne ervaring, maar héét!”, vertelde Beels achteraf. “Ik ga nog eens terugkeren om het hele proces over te doen. Het is me wel gelukt om vanaf de eerste keer een mooie bol te blazen. Volgende week zal hij op mijn kabinet staan. Je moet voor dit ambacht een serieuze longinhoud hebben. In het begin moet je hard blazen, daarna steeds zachter.”

Alle Stedelijke Academies zetten zaterdag hun deur open.