Exclusief voor abonnees Jeugdspelers Berchem Sport mogen (voorlopig) opnieuw kiezen hoe ze douchen: club wil twee weken bezinning en overleg Philippe Truyts

15 november 2019

20u36 0 Antwerpen De storm is even gaan liggen bij Berchem Sport. De jeugdspelers krijgen al zeker twee weken de vrije keuze bij het douchen: naakt of met slip. Het clubbestuur wil advies van experten en overleg met de ouders nu alle ruimte geven. Mohamed Achahbar, de jeugdcoach die het protest donderdag leidde, is blij met de constructieve houding van de club.

Een groep boze ouders nam het niet dat acht voetballertjes van de U11 woensdag niet met de ploeg mochten meetrainen. Een sanctie voor hun weigering om naakt te douchen. Het bestuur schrok van de commotie. Dirk Lambrechts, algemeen manager van de jeugdopleiding, had vrijdagochtend weinig zin in een reactie en hield het kort. “We hebben nu nood aan rust en sereniteit. De club heeft een intern reglement. Iedereen mag daarover praten. Maar niet op deze manier. Binnen twee weken zitten we opnieuw rond de tafel met de ouders. Intussen zullen we advies inwinnen bij gespecialiseerde instanties. Zo kunnen we een definitief standpunt innemen.”

