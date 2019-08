Jeugdkoor Waelrant uit Borgerhout zingt op European Choir Games in Zweden Caroline Van de Pol

02 augustus 2019

17u58 14 Antwerpen Van 3 tot 6 augustus zullen zestig zangers van Jeugdkoor Waelrant het beste van zichzelf geven op de European Choir Games, zeg maar het Europees Kampioenschap koorzingen in het Zweedse Göteborg. Ze zullen er strijden voor een titel in de hoogste categorie ‘Grand Prix of Nations’.

Jeugdkoor Waelrant van de korenfamilie VZW Waelrantkoren is een groep enthousiaste zangers tussen 15 en 26 jaar. Zij repeteren wekelijks in Borgerhout onder leiding van hun dirigent Marleen De Boo. Hun programma omvat zowat alle genres binnen de koormuziek, waarbij ze steeds proberen de emotie zo overtuigend mogelijk over te dragen aan hun publiek. De afgelopen jaren namen ze deel aan heel wat koorfestivals en wedstrijden in binnen- en buitenland. Ze staan momenteel als hoogstgeplaatste Belgische koor op de 157ste plaats in de Interkultur-wereldranglijst.

Het is niet de eerste keer dat jeugdkoor Waelrant deelneemt aan dit soort van wedstrijd. Vorig jaar behaalden ze op de World Choir Games in Zuid-Afrika de derde plaats in de reeks gemengde jeugdkoren met een superscore van 92 procent. Ook de verwachtingen voor dit jaar liggen hoog. “Hoe goed we scoren in een wedstrijd hangt altijd af van de concurrentie, maar we proberen steeds onszelf te overtreffen en zijn trots dat we hier mogen staan”, vertelt dirigent Marleen De Boo. “In de aanloop van de wedstrijd zie ik dat de groep nog hechter wordt dan voordien. Dit is niet alleen heel mooi om te zien, maar resulteert zich ook in de muziek.” Volgende zomer vinden de World Choir Games plaats in Vlaanderen en zal Jeugkoor Waelrant zeker van de partij zijn.

Volg de avonturen van jeugdkoor Waelrant via instagram (waelrant_youthchoir) of via Facebook (vzw waelrantkoren).