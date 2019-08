Jeugdkoor Waelrant uit Borgerhout wint twee keer goud op internationale korenwedstrijd Caroline Van de Pol

07 augustus 2019

15u28 37 Antwerpen Het jeugdkoor Waelrant van de korenfamilie VZW Waelrantkoren uit Borgerhout, nam de voorbije dagen deel aan een internationale korenwedstrijd in Göteborg. De zangers zongen in de ‘Grand Prix of Nations’. Dit is een aparte wedstrijd waaraan enkel de beste koren van de wereld kunnen deelnemen. Het koor werd tweemaal bekroond met een gouden medaille.

Omwille van de hoge score tijdens de Olympische Spelen voor koren in Zuid-Afrika vorig jaar, werd het jeugdkoor geselecteerd voor de ‘Grand Prix of Nations’. Dit jaar behaalden ze in de reeks ‘Musica Sacra’ de tweede plaats met 91,40% en in de reeks ‘Jeugdkoren’ de zesde plaats met 90,85%. Hiervoor kregen ze twee gouden medailles top level, omdat ze meer dan negentig procent scoorden. “Ik ben heel trots op onze prestaties! Het was een eer om tussen topkoren van over de hele wereld te mogen strijden”, vertelt dirigent Marleen De Boo. “We hebben alweer nieuwe ervaringen opgedaan en zijn klaar voor de volgende internationale uitdaging: de World Choir Games in Vlaanderen in 2020!”