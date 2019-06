Jeugdcentrum Kavka zet eigen zomerbar op poten Jan Aelberts

19 juni 2019

17u03 0 Antwerpen Omdat er nooit genoeg zomerbars zijn in Antwerpen, voegen we vanaf vrijdag KOERWOUD toe aan de lijst. Het binnenplein van jeugdcentrum Kavka aan de Oudaan wordt vanaf dan een nieuwe oase in het hart van onze stad.

Om 17 uur neemt ‘So you think you can funk’ de regie in handen. Zij organiseren op het binnenplein een funky openluchtfeest met Nonkel Guy, Chung & The Gang en SAHRA.

Om 22 uur neemt Geheimzinnig het over en verhuist het feest naar de club. De krachten achter Geheimzinnig staan bekend om hun housefeesten. Het ideale team dus om de nacht mee in te duiken. Met Ricky Razu, Avento & kneiz en Nathan Boost & Aymeric op het programma moet dat lukken.

De toegang van KOERWOUD is gratis. Alle info op de website van jeugdcentrum Kavka.