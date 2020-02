Jeroen Perceval kiest Antwerpen als decor voor regiedebuut ‘Dreambaby’ BJS

17 februari 2020

13u41 0 Antwerpen In Antwerpen vinden vanaf deze week de opnames plaats van ‘Dreambaby’, het regiedebuut van de Antwerpse acteur Jeroen Perceval. In de cast: onder anderen Veerle Baetens en Ben Segers.

De langspeelfilm vertelt het verhaal van de veertienjarige drugsdealer Johnny die in een tehuis voor jongeren met een moeilijke thuissituatie verblijft. Hij droomt van een beter leven. Op een dag krijgt hij de succesvolle acteur Antony als vaste klant. Er ontstaat een band tussen hen en allebei besluiten ze om een ander pad te nemen. Ben Segers neemt de rol van Antony op zich. Veerle Baetens zal de moeder van Johnny spelen.

De opnames in Antwerpen zijn maandag gestart en lopen tot vrijdag 10 april 2020. Er wordt onder meer gefilmd op de Meir, het De Coninckplein, de Kammenstraat, de Rubenslei en de Anneessensstraat. Dreambaby zal vermoedelijk in de herfst van 2020 in de bioscoopzalen te zien zijn.

Filmcel

De makers van Dreambaby gaan een samenwerking aan met de filmcel van de stad Antwerpen. Die werd al in 2001 opgericht en biedt meestal logistieke ondersteuning. De cel helpt productiehuizen bijvoorbeeld bij het verkrijgen van toestemming voor het betreden van bepaalde locaties of het gebruik van drones voor beeldopnames.