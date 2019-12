Jens De Groote (24) blaast nieuw leven in volkssport kegelen: “Ik wil het terug hip maken bij jongeren” Caroline Van de Pol

18 december 2019

18u26 0 Antwerpen Ondernemer Jens De Groote (24) nam dit jaar de laatste kegelbaan van Antwerpen over en zet zo de folklore verder. “Ik hoor vaak van klanten dat ze kegelen leuker vinden dan bowlen.”

In de Leeuwenstraat 16 bevindt zich de laatste kegelbaan van Antwerpen. Vorig jaar hing het voortbestaan van de Kegelkluis aan een zijden draadje, want de vorige uitbaters vonden geen overnemer. Na meer dan een jaar zoeken, zette Jens De Groote (24) de folklore verder. “Ik las in de krant dat de laatste kegelbaan van de stad zou verdwijnen en vond dat zonde van het cultureel erfgoed. Omdat ik altijd al ondernemingsgezind ben geweest, ging ik praten met de vorige eigenaars om te zien wat de mogelijkheden waren. Een aantal maanden later, in april 2019, nam ik de zaak officieel over.”

Smalle banen en kleine ballen

Kegelen lijkt op bowlen, maar de banen zijn smaller en de ballen zijn kleiner en zonder gaten. Jens had voor hij het krantenartikel las, nog nooit gehoord van deze sport. “Toen ik het de eerste keer probeerde, vond ik het meteen leuk. Bij kegelen speel je verschillende kleine spelletjes. Het is afwisselender dan bowlen omdat je niet altijd zo veel mogelijk kegels moet omgooien, maar soms maar specifiek twee of drie. Kegelen is ook een teamgebeuren, dus hoe anderen gooien is van belang.”

De Kegelkluis bestaat al sinds 1933. Toen lag de baan naast de kluizen van de KBC bank aan de Boerentoren, vandaar de naam. Vijftig jaar later werden de banen verplaatst naar de nieuwe locatie in de Leeuwenstraat. “Behalve enkele kleine aanpassingen is er sindsdien niet veel meer veranderd. Het hout hier is nog steeds het hout van in 1933. De kegelbaan is wel gemoderniseerd: vroeger stond er iemand achter de kegels om ze handmatig terug recht te zetten, nu doet een mechanisch systeem dat.”

Senioren én jongeren

Van de vijftien kegelbanen in Antwerpen van vroeger, blijft er vandaag slechts één over. “Het zou kunnen dat het Amerikaanse bowlen het kegelen heeft overgenomen. Dat is jammer want ik hoor vaak van klanten dat ze kegelen leuker vinden dan bowlen.” Een jaar geleden kwamen hier vooral senioren die de sport kennen vanuit hun jeugd, maar sinds de overname komt er ook jonger volk over de vloer. “Door onder andere mijn vriendenkring en de sponsoring aan de studentclub Eligia beginnen jongeren steeds meer hun weg naar de kegelbaan te vinden. Ik hoop dat ik de sport zo terug hip kan maken.”

In de Kegelkluis kan je ook terecht voor een drankje of een maaltijd. “Ik ben kok van opleiding en maak de gerechten zelf. Er zijn veel mensen die hier een uurtje komen kegelen, dan eten en nadien verder gaan kegelen.” De Kegelkluis organiseert ook bedrijfsevents, verjaardagsfeesten, communiefeesten en brunchen. Binnenkort zal de zaak een opfrisbeurt krijgen. “We willen volledig retro gaan en de oubollige look meer vintage maken.”

Meer informatie over de Kegelkluis vind je op de website.