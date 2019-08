Jelle Cleymans swingt en zingt in het Nederlands op Bollekesfeest Jan Aelberts

08 augustus 2019

20u47 0 Antwerpen Jelle Cleymans en zijn El Bandido’s zullen met jonge en oude Nederlandstalige hits het Bollekesfeest laten zingen en swingen. Op vrijdag 16 augustus staat hij op de Grote Markt.

“De voorbije drie jaar trok ik met mijn vrienden Jonas Van Geel en Gert Verhulst langs theaterzalen waar we een intieme set Nederlandstalige liedjes speelden”, zegt Cleymans. “Ik wilde dat concept uitbreiden naar grotere podia en zo zijn de El Bandido’s ontstaan. We treden in de zomermaanden zo’n dertig keer op. Ik kies telkens twee van de zes muzikale vrienden om mee te spelen. Naast Jonas en Gert gaat het om mijn zus Clara Cleymans, Barbara Dex, James Cooke en Lucas Van Den Eynde.”

Rasechte Antwerpenaar

“Ik kijk er erg naar uit om in openlucht te spelen. Ik ben een rasechte Antwerpenaar en kan die avond dus te voet naar mijn werk. Als onze zomertour begint, zal ik zo’n 180 voorstellingen van de musical ’40-’45 hebben gespeeld. Een fantastisch project, maar nu snak ik naar buitenlucht.”

“En het is gewoon heel fijn om samen met mijn vrienden levensliedjes te mogen spelen”, zegt Cleymans. “Dat gaat van ‘Malle Babbe’ of ‘Een vrijgezel gaat pas slapen’ tot ‘Leef’ van André Hazes Jr., hét levenslied van dit moment.”

Jelle Cleymans en zijn El Bandido’s spelen op vrijdag 16 augustus om 20.15 uur op de Grote Markt. Daarnaast zijn er nog heel wat andere optredens en dj-sets, het hele weekend lang. En er kan gegeten worden, véél gegeten worden. Er is een streekproductenmarkt, een vis- en schaaldierenmarkt en een hele rits aan foodtrucks. Dé dorstlesser wordt, natuurlijk, geserveerd door De Koninck. Her en der zal het bolleke getapt worden.

Op zondagochtend is er een gratis brunch op de Grote Markt. Er worden stadswandelingen, havenrondvaarten en een heuse ‘Quiz on the go’ georganiseerd. Voor kinderen komt er een kinderdorp met allerlei activiteiten op het Steenplein.

Het Bollekesfeest begint vrijdag 16 augustus om 16 uur. Zaterdag en zondag begint het feest al om 11 uur. De toegang is gratis. Het eerste Bollekesfeest werd georganiseerd in 2007 en lokt sindsdien jaarlijks meer dan 100.000 mensen naar Antwerpen.

